İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! ABD'den ilk açıklama geldi

Levent'te İsrail Konsolosluğu önünde bugün çıkan çatışmada 2 polis yaralanırken, 3 şüpheli etkisiz hale getirildi. ABD Büyükelçisi Tom Barrack saldırıyı kınadı, Türk güvenlik güçlerini takdir etti.

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde bugün hareketli saatler yaşandı. Levent'te bulunan konsolosluk önünde çatışma çıktı. Olayda 2 polisimiz yaralandı, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şüphelilerden 1'inin ölü 2'sinin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Saldırıya ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack saldırıyı kınayarak, Türk güvenlik güçlerini takdir etti.

Barrack açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğuna yapılan bugünkü saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor.

Diplomatik misyonlara yapılan saldırılar, uluslararası düzene ve ulusları bir arada tutan ilkelere yönelik saldırılardır.

Türkiye'yi ve Türk güvenlik güçlerini hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı takdir ediyoruz."

ABD Başkanı Trump'tan şok İran açıklaması: Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak
Trabzon merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 91 zanlı yakalandı
AB'den, İran'da sivil altyapıya yönelik saldırı tehditlerine tepki
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Nando De Colo sezon sonu kararını açıkladı
Trendyol'dan e-ticarete gireceklere özel destek
Derbi maçında sakatlanan Beşiktaşlı Ndidi'nin durumuyla ilgili açıklama
RTÜK’ten kritik uyarı: Teyitsiz görüntü paylaşanlara yaptırım
İsrail basını yazdı! Savaşa o ülke de dahil oldu Rusya listeyi İran'a verdi
İran'da demir yolu köprüsüne saldırı! Can kayıpları var
İsrail Refah Sınır Kapısı'nı kapattı hasta ve yaralı geçişlerini engelledi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
