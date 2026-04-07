İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! ABD'den ilk açıklama geldi

Levent'te İsrail Konsolosluğu önünde bugün çıkan çatışmada 2 polis yaralanırken, 3 şüpheli etkisiz hale getirildi. ABD Büyükelçisi Tom Barrack saldırıyı kınadı, Türk güvenlik güçlerini takdir etti.

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde bugün hareketli saatler yaşandı. Levent'te bulunan konsolosluk önünde çatışma çıktı. Olayda 2 polisimiz yaralandı, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şüphelilerden 1'inin ölü 2'sinin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Saldırıya ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack saldırıyı kınayarak, Türk güvenlik güçlerini takdir etti.

Barrack açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğuna yapılan bugünkü saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor.

Diplomatik misyonlara yapılan saldırılar, uluslararası düzene ve ulusları bir arada tutan ilkelere yönelik saldırılardır.

Türkiye'yi ve Türk güvenlik güçlerini hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı takdir ediyoruz."