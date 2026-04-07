Orta Doğu’da nükleer gerilim tırmanıyor! Beyaz Saray'dan açıklama

Orta Doğu’da nükleer gerilim tırmanıyor! Beyaz Saray'dan açıklama

Orta Doğu’da savaşın 39. gününde gerilim artarken, Trump’ın İran’a yönelik sert ve yok edici tehditleri küresel kamuoyunda nükleer silah kullanılabileceği endişesini gündeme taşıdı.

Orta Doğu'da savaşın 39. gününde tansiyon gitgide yükseliyor. İran'ı haritadan silmekle ve medeniyeti tarihe gömmekle tehdit eden Trump'ın açıklamaları, hem dünya kamuoyunda hem de küresel finans çevrelerinde "nükleer silah mı kullanılacak" endişesini gündeme getirdi.

Trump açıklamalarının bir bölümünde tüm medeniyetin bu gece yok olacağını ve bir daha geri gelmeyeceğini dile getirmesi bir blöf mü yoksa bir realiteye mi dayanıyor bilinmezken, savaşın akıbetine dair belirsizlik sürüyor.

BEYAZ SARAY KESİN DİLLE REDDETTİ

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan son dakika açıklaması geldi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Vance’in açıklamalarının ardından gündeme gelen “İran'da nükleer silah kullanılacağı" yönündeki iddiaları reddetti.

İSRAİL'DEN NÜKLEER BOMBA ÖNERİSİ

Öte yandan İsrail'in Kanal 14 televizyonu sunucusu gazeteci Shimon Riklin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in dün katıldığı programda, İran'a karşı nükleer silah kullanılması önerisinde bulunarak, "Neden biz (İran'da) nötron bombası kullanmıyoruz. Binalara zarar vermeyen, sınırlı bir şekilde tüm insanları öldüren bir tür atom bombası" demişti.

