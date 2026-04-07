ABD-İsrail İran'da 4 köprüye saldırdı

İsrail'in saldırı tehdidinin ardından İran'daki köprülere yönelik ABD-İsrail saldırıları bildirilirken Tahran eyaletine bağlı Rey ilçesinde demir yolu köprülerinden birine daha saldırıyla birlikte ülke genelinde hedef alınan köprülerin sayısı 4'e çıktı.

İran basını, İsrail'in saldırı tehdidinin ardından ülke genelinde 4 köprünün ABD-İsrail'in hava saldırılarında vurulduğunu bildirdi. Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD ve İsrail'in, İran'ın Tahran eyaletine bağlı Rey ilçesinde demir yolu köprülerinden birine saldırdı. Haberde, "Bugün öğleden sonra, İsrail-Amerikan rejiminin Rey'deki Kale-i-No bölgesine düzenlediği hava saldırısında, Mukimabad köyündeki demir yolu hattını kapsayan Sorhehisar Nehri üzerindeki tek köprü vuruldu." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu radyosu, İran'da 10 köprü ve demiryolunun hedef alındığını iddia ederek, saldırıların "İran'ın silah transfer kapasitesini yok etmek ve İran ekonomisine zarar vermeyi amaçladığını" savundu.

ABD ve İsrail, İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılara devam ederken İsrail, İran'daki demir yolu altyapısını hedef alacağını duyurmuştu.

İran devlet televizyonu, Kum Valiliğine dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in Kum kenti yakınlarındaki köprülerden birine saldırdığını aktarmıştı.

İsfahan Valiliği de tarihi Kaşan kentinde bir demir yolu köprüsüne saldırı düzenlendiğini ve saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Son olarak devlet televizyonunun Zencan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberde, Zencan ile Miyane arasında bulunan Eminabad'daki demir yolu köprüsüne saldırı düzenlendiği bilgisi verilmişti.