MHP lideri Devlet Bahçeli: Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Bahçeli, "Dünyada değerler sistemi çöktü. Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı. İbretlik bir biçimde bu hatalarına ısrarla devam ediyorlar" dedi.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, konuşmasında özellikle İran’a yönelik saldırılar üzerinden ABD ve İsrail’e sert eleştiriler yöneltti.

Küresel düzende ciddi bir kırılma yaşandığını belirten Bahçeli, “Dünyada değerler sistemi çöktü. Donald Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı. İbretlik bir biçimde bu hatalarına ısrarla devam ediyorlar” ifadelerini kullandı. Yeni dünya düzeninin kaos ortamına dönüştüğünü vurgulayan Bahçeli, mevcut tabloyu "fetret devri"ne benzetti.

Küresel gerilimlerin giderek arttığını ifade eden Bahçeli, “Gerilimler ve sıcak çatışmalar her geçen gün derinleşmektedir. ABD-İsrail-İran savaşı karşılıklı saldırılarla devam etmekte” dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Küresel düzenin derin bir şekilde sarsıldığı bu dönemde kararlarımızı bu gerçeği göz önünde bulundurarak almak durumundayız. Tarihin kopuş anlarında en etkili güvenlik, milli birlik içerisinde ortak iradeye dayanan güvenliktir. Bu durum hepimizin sorumluluğudur.

Bugün tanık olduğumuz küresel istikrarsızlık, yaşanılan çatışmalar, eskinin tam olarak öldüğünün yeninin ise henüz doğmamış olduğunun göstergesidir. Bu da kriz durumudur. Dünya düzeni içerisinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurumsallaştığını düşündüğümüz küresel örgütler işlevselliğini yitirmiştir.

"Saldırıların süreceği görülmektedir"

Dünyada değerler sistemi çöktü. Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı. İbretlik bir biçimde bu hatalarına ısrarla devam ediyorlar. Yeni dünya düzeni bir kaos olarak karşımızda. Bugünkü dünya durumu deyim yerindeyse bir fetret devrini andırmakta. Gerilimler ve sıcak çatışmalar her geçen gün derinleşmektedir. ABD-İsrail-İran savaşı karşılıklı saldırılarla devam etmekte, insan onur ve şerefini askıya alan saldırıların süreceği de görülmektedir.

İran'a yönelik saldırılar hem can kaybını artırmakta hem de altyapının tahribatını büyütmekte. İran bir çıkmaza sürüklenmek istenmektedir. İran halkının mukavemeti, kararlılığı ve toplumsal refleksi ile dünya kamuoyunun dikkatini üzerine çekmiştir. Savaş, uluslararası örgütlerin barış için arabuluculuk yapmaktan aciz olduklarını göstermektedir.

"Küresel enerji sistemi ciddi risk altındadır"

Hayatın her alanının enerji ile şekillendiği gerçeği göz ardı edilemez. Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır. Artık mesele sadece enerjiye ulaşmak değil, asıl mesele enerjiyi mümkün kılan yapının tehdit altında olmasıdır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler küresel enerji düzeninin ne denli hassas haline geldiğini ortaya koymuştur.

İşte tam bu dönemde Türkiye'nin rolü yeniden tanımlanmaktadır. Enerji faaliyetleri ile birlikte Türkiye güçlü alt yapısının katkısıyla artık bir geçiş ülkesi olmaktan çıkmış, bölgede barışın merkezi haline gelmiştir. Türkiye farklı kaynakları buluşturan, kriz anlarında alternatif üretebilen bir güç haline gelmiştir. Bu gelişme devletimizin stratejik kapasitesini güçlendiren önemli bir adımdır. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Bu hedef bir zorunluluktur, milli bir duruştur. Türkiye kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

Türkiye'nin savunma sanayiinde kaydettiği yükseliş, Türkiye'ye sadece sahada caydırıcılık kazandırmamış, daha bağımsız, daha dirençli ve daha etkili bir aktör olma kabiliyetini de kazandırmıştır. Bu alana emek veren ve vizyon ortaya koyan öncü isimler der daim rahmetle anılmalıdır.

Terörsüz Türkiye mesajları: "Oyalanmaya gerek yok"

TBMM'de yapılan komisyon çalışması büyük bir olgunluk, devlet ciddiyeti içinde sonuçlandı. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde ortaya konan bu güçlü siyasi irade, milletimizi çok yoran bu sorundan kurtulacağımızın göstergesidir. 'Terörsüz Türkiye' doğru zamanda atılan doğru bir adımdır, tarihi önemde bir dönüm noktasıdır.

Bu meselede hiçbir boşluk, ihmal ve zafiyet kabul edilemez. Oyalanmaya gerek yoktur. Barış, teslimiyet değildir, taviz değildir, milletin onurunu koruyarak, devletin gücünü muhafaza ederek sağlanan bir dengedir. Aziz milletimin birliğini bozmaya, kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu ruh yaşadıkça bu fitne kazınacaktır.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu başta olmak üzere yönetimini samimiyetle kutluyorum. Milli formayı büyük bir onur ve inançla taşıyan futbolcularımızın azmi, fedakarlığı, teknik heyetimizin çalışmalarıyla birleşerek milletimize umut vermektedir. Dünya Kupası'nda yeniden mücadele imkanı bulan bu güzide kadroya inancını esirgemeyen büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Temennimiz odur ki ay yıldızlılarımız milletimizin göğsünü kabartsın."