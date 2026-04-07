Türkiye'nin dev holdingi resmen satıldı! Yeni sahibi tanıdık bir isim...

Türkiye'nin önde gelen kimya ve boya üreticilerinden Polisan Holding, Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX şirketine satıldı.

Türkiye'nin en önemli kimya şirketlerinden Polisan'ın sahibi olan Polisan Holding, yaz aylarında Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX şirketi ile hisse devir anlaşması imzalamıştı.

Halihazırda Polisan Holding'in yüzde 77,72'sini elinde bulunduran Bitlis Ailesi'nin sahibi olduğu hisseleri Yıldırım'ın şirketi CoreX'e devretmesi için beklenen Rekabet Kurumu onayı geldi.

Türkiye'de konut ve sanayi tipi boya pazarının önemli aktörleri arasında yer alan Polisan Holding'in satış sürecine ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Alıcı tarafından Rekabet Kurulu tarafından İşlem'e izin verildiği ve Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön şartın bu surette yerine getirildiği 06.04.2026 tarihinde (bugün) Şirketimize bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

Satış sürecine ilişkin finansal verilerin ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.

