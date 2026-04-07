Eski Germencik Belediye Başkan Fuat Öndeş'e gözaltı! Sebebi yok artık dedirtti
Aydın'da önceki dönem Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyeye ait iş yerine silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Germencik Belediyesi'ne ait yöresel ürünlerinin satıldığı Park Mahallesi'ndeki dükkana tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, camlara isabet eden çok sayıda kurşun izi tespit etti.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen, eski Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i gözaltına aldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
