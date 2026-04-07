Dün ertelenen haber bu kez çok daha ağır geldi: Akaryakıt fiyatlarında tarihi rekor kıran zam!
Dün gece son anda iptal edildiği sanılan tarihi zam meğer sadece Paskalya molası vermiş. Uluslararası piyasalar tatil sebebiyle kapalı olunca ertelenen zam faturası, Trump'ın İran hamlesiyle petrol fiyatları fırlayınca daha da ağırlaştı. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıtta yer yerinden oynayacak: Motorine tarihin en büyük zammı olan 7 lira 80 kuruş, benzine ise 59 kuruş artış yolda.
Milyonlarca sürücünün dün geceki "zam iptal edildi" haberiyle bir nebze olsun rahatladığı o kısa süreli huzur, yerini çok daha karanlık bir tabloya bıraktı. Aslında zammın tamamen ortadan kalkmadığı, sadece Paskalya Bayramı nedeniyle uluslararası piyasaların işleme kapalı olmasından kaynaklanan teknik bir engele takıldığı anlaşıldı. Piyasalardaki bu "bayram molası" tabelalara bir günlük nefes aldırmış olsa da, sistemlerin tekrar açılmasıyla birlikte ertelenen o dev fatura, küresel petrol fiyatlarındaki hareketliliğin de etkisiyle katlanarak geri döndü.
Tatil arasının bitmesiyle birlikte piyasaların yeniden açılması, araç sahipleri için kötü haberi de beraberinde getirdi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı "yok etmekle" tehdit etmesi ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı restleşmesi, uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatlarının durdurulamaz bir yükselişe geçmesine neden oldu.
Küresel piyasalardaki bu savaş paniği, Türkiye'de pompaya yansıyacak olan rakamları bir günde daha da yukarı çekti.
RAKAMLAR GÜNCELLENDİ: 7.65 TL BEKLENİRKEN 7.80 TL OLDU
Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, 8 Nisan 2026 Çarşamba gününe girildiği an (bu gece saat 00:01 itibarıyla) geçerli olmak üzere yeni zamlı tarife uygulanacak.
Dün motorin (dizel) için 7 lira 65 kuruş olarak hesaplanan zam miktarı, petrol fiyatlarındaki son yükselişle birlikte 7 lira 80 kuruşa çıktı.
Benzin cephesinde de benzer bir artış söz konusu. Uluslararası fiyatlamalar nedeniyle benzine aslında 2 lira 40 kuruş gibi dev bir zam geldi. Ancak dün planlandığı gibi Eşel Mobil sistemi devreye sokulacak ve zammın yüzde 75'lik kısmı devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanacak. Buna rağmen dünkü hesaplamalarda 57 kuruş olan pompaya yansıma bedeli, son artışla birlikte 59 kuruşa yükselmiş oldu.
ZAM SONRASI POMPA FİYATLARI NE OLACAK?
Hatırlanacağı üzere, dün gece iptal edilen zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında güncel satış fiyatları motorin için 77-78 TL, benzin için ise 62-63 TL bandında seyrediyordu.
Bu gece yarısı tabelalara yansıyacak 7 lira 80 kuruşluk motorin ve 59 kuruşluk benzin zammının ardından, Türkiye'nin üç büyükşehrinde oluşacak yeni ve tahmini fiyat tablosu şu şekilde olacak:
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Mevcut (Zamsız): Benzin ~62.60 TL / Motorin ~77.50 TL
Zamlı (Yeni): Benzin 63.19 TL / Motorin 85.30 TL
ANKARA
Mevcut (Zamsız): Benzin ~63.10 TL / Motorin ~78.00 TL
Zamlı (Yeni): Benzin 63.69 TL / Motorin 85.80 TL
İZMİR
Mevcut (Zamsız): Benzin ~63.30 TL / Motorin ~78.20 TL
Zamlı (Yeni): Benzin 63.89 TL / Motorin 86.00 TL
(Not: Fiyatlar serbest piyasa koşulları nedeniyle bayiler, dağıtım şirketleri ve ilçeler arasında küçük çaplı farklılıklar gösterebilmektedir.)