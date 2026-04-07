BIST 13.109
DOLAR 44,61
EURO 51,58
ALTIN 6.687,88
HABER /  EKONOMİ

Bakan Bayraktar merak edilen soruya yanıt verdi "Bir sıkıntı, sorun yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin olası arz sıkıntılarına karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok." dedi. Savaşın daha fazla uzamamasını umut ettiklerini belirten Bayraktar, "Süreç şu an kontrolümüz altında." dedi.

Abone ol

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Değişken bir durum söz konusu"

Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını umut ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, bir gazetecinin TürkAkım doğal gaz boru hattına olası saldırılara ilişkin sorusunu, "Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın, Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli." diye yanıtladı.

Türkiye'nin enerji rotalarını çeşitlendirerek olası arz kesintilerine karşı hazırlıklı hale getirildiğini aktaran Bayraktar, oluşabilecek risklere karşı kaynak ve tedarik çeşitliliğinin artırıldığını ifade etti.

Cuma günü Somali'ye gidecekleri bilgisini veren Bayraktar, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak." dedi. Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'de ilk deniz sondajına başlaması hedefleniyor.

