BIST 13.180
DOLAR 44,61
EURO 51,54
ALTIN 6.675,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 28 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ekipler, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde suç örgütü faaliyetleri yürüten ve elebaşı N.E. olan suç örgütünün üyelerinin kimlik ve adreslerini belirledi.

İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

