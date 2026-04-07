Tokat'ta İran'dan gelen tır durduruldu! Ekipler aramada yakaladı, sürücü gözaltında
Tokat'ın Erbaa ilçesinde emniyet ekiplerinin durdurduğu İran plakalı tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı.
D-100 kara yolunda emniyet ekipleri arama noktasında İran'dan gelen tırı durdurdu. Hurma ve fıstık yağı yüklü tır içerisinde yapılan aramalarda 18 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri tır sürücüsü M.Y'yi (44) gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.