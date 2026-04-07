Ay'a insanlı yolculukta en uzak mesafe rekoru kırıldı

Ay'a insanlı yolculukta en uzak mesafe rekoru kırıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Artemis II görevinde yer alan mürettebat, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak Ay'a yapılan insanlı yolculukta en uzak mesafe rekorunu kırdı.

NASA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevi kapsamında kırılan rekor, "insanlık tarihi için yeni bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

Paylaşımda, Artemis II mürettebatının Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye eriştiği bildirildi.

Bu mesafenin, 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan rekoru yaklaşık 6 bin 600 kilometre daha aştığı belirtildi.

Mürettebatın, Ay'a yaklaşırken Görev Kontrol Merkezi ile yaklaşık 40 dakika boyunca iletişim kesintisi yaşaması bekleniyor.

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın sivil altyapı tehdidi sonrası İranlı yetkiliden çarpıcı çağrı
Trump'ın sivil altyapı tehdidi sonrası İranlı yetkiliden çarpıcı çağrı
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Kuveyt'teki ABD üssüne İHA saldırısında 15 Amerikan askeri yaralandı
Kuveyt'teki ABD üssüne İHA saldırısında 15 Amerikan askeri yaralandı
Erbil'de bir eve İHA isabet etti 2 kişi hayatını kaybetti
Erbil'de bir eve İHA isabet etti 2 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı'nın yıldönümünde hatıra fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı'nın yıldönümünde hatıra fotoğrafı
Netanyahu ile Trump arasında ateşkes görüşmesi
Netanyahu ile Trump arasında ateşkes görüşmesi
Kocaelispor - Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı
Kocaelispor - Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı
Süper Lig’in kritik maçında puanlar paylaşıldı
Süper Lig’in kritik maçında puanlar paylaşıldı
AK Parti İl Başkanı Gürkan, Özel’i Bursa halkını yanıltıp gerçekleri saptırmakla suçladı
AK Parti İl Başkanı Gürkan, Özel’i Bursa halkını yanıltıp gerçekleri saptırmakla suçladı
Rusya'dan İslam ülkeleriyle ilgili açıklama
Rusya'dan İslam ülkeleriyle ilgili açıklama
'Cinsel taciz' iddiasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 1 kişi gözaltında
'Cinsel taciz' iddiasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 1 kişi gözaltında
İran: Urumiye Havalimanı hedef alındı
İran: Urumiye Havalimanı hedef alındı