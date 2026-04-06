Telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen silin! Bilgileriniz çalınıyor

İşin en ürkütücü yanı ise bazı durumlarda bu kötü amaçlı yazılımın bir kısmının, cihaz fabrika ayarlarına sıfırlansa bile tamamen kaldırılamayacak şekilde yükleniyor olması.

UYGULAMALARDAN BİRİ SWIFTCLEAN

Bleeping Computer haberi virüslü olan 50'den fazla uygulamanın tamamının adını açıklamasa da, NoVoice virüsünü taşıdığı belirtilen ve geliştiricisi "Biodun Popoola" olarak görünen "SwiftClean" adlı uygulamanın Play Store'daki bir görüntüsünü paylaştı.

İSMİNİ "SESSİZ" SES DOSYASINDAN ALIYOR

Kötü amaçlı yazılım adını, kodun kullanıcı tarafından fark edilmeden arka planda çalışabilmesi için ses seviyesi sıfır olarak ayarlanmış, kodda bulunan sessiz bir ses dosyasından alıyor.