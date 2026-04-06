Telefonunuzda bu uygulamalar varsa hemen silin! Bilgileriniz çalınıyor
Google Play Store'da yer alan ve 2,3 milyon kez indirilen 50'den fazla uygulamada "NoVoice" adlı tehlikeli bir kötü amaçlı yazılım bulundu. Araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılan ve ismini kodlarının arasındaki "sessiz" bir ses dosyasından alan virüs, bankacılık bilgilerinizi çalabiliyor ve bazı durumlarda fabrika ayarlarına sıfırlama işlemiyle bile telefonunuzdan silinmeyebiliyor.
Android dünyasında siber güvenlik uzmanlarını alarma geçiren yepyeni bir tehlike ortaya çıktı. Phone Arena'nın haberine göre, Google Play Store'da listelenen 50'den fazla uygulamada "NoVoice" adı verilen son derece tehlikeli bir kötü amaçlı yazılım tespit edildi.
TOPLAMDA 2,3 MİLYON KEZ İNDİRİLMİŞLER
McAfee çalışanları tarafından keşfedilen bu tehlikenin; sistem temizleyicileri, oyunlar ve fotoğraf galerileri gibi en masum görünen uygulamaların içine gizlendiği ve bu uygulamaların toplamda 2,3 milyon kez indirildiği belirtiliyor.
BİLGİLERİ ELE GEÇİRİYOR, BAZEN FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK BİLE ÇARE OLMUYOR
Aslında saldırganlar kullanıcıları tam da bu şekilde tuzağa düşürüyor. Kötü amaçlı yazılımı masum ve kullanışlı görünen bir uygulamanın içine gizlemek, Android kullanıcılarının bu uygulamayı şüphelenmeden yüklemesine yol açıyor. Virüs yüklendikten sonra, "root" erişimi elde etmek için Android'in güvenlik açıklarından yararlanıyor. Bu durum, saldırganların finansal uygulamalar için kullanıcı adları ve şifreler de dahil olmak üzere pek çok bilgiyi ele geçirmesine neden olmakla kalmıyor; aynı zamanda kötü amaçlı yazılımın kullanıcının bilgisi dışında telefonuna başka uygulamalar yüklemesine ve silmesine de olanak tanıyor.
İşin en ürkütücü yanı ise bazı durumlarda bu kötü amaçlı yazılımın bir kısmının, cihaz fabrika ayarlarına sıfırlansa bile tamamen kaldırılamayacak şekilde yükleniyor olması.
UYGULAMALARDAN BİRİ SWIFTCLEAN
Bleeping Computer haberi virüslü olan 50'den fazla uygulamanın tamamının adını açıklamasa da, NoVoice virüsünü taşıdığı belirtilen ve geliştiricisi "Biodun Popoola" olarak görünen "SwiftClean" adlı uygulamanın Play Store'daki bir görüntüsünü paylaştı.
İSMİNİ "SESSİZ" SES DOSYASINDAN ALIYOR
Kötü amaçlı yazılım adını, kodun kullanıcı tarafından fark edilmeden arka planda çalışabilmesi için ses seviyesi sıfır olarak ayarlanmış, kodda bulunan sessiz bir ses dosyasından alıyor.