AK Parti İl Başkanı Gürkan, Özel’i Bursa halkını yanıltıp gerçekleri saptırmakla suçladı

Mustafa Bozbey’in AK Parti’ye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, tartışmalar Davut Gürkan’ın açıklamalarıyla yeniden alevlendi. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “AK Parti’ye geçmediği için tutukladılar” sözlerine sert tepki göstererek Özel’i kamuoyunu yanıltmakla suçladı ve Bozbey üzerinden siyasi algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Abone ol

Gazeteci Cennet Cankılıç, son günlerde siyaset gündeminde en çok tartışılan konulardan birini köşesine taşıdı. İşte Cankılıç'ın o yazısı...

Sosyal medyada yayılan "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey AK Parti’ye geçiyor" iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Bozbey, “Birçok defa bu olaylarla karşılaştık. Bursalılar bize güvendi ve bu anlayışımızın da hizmet olarak sunulmasını görüyor ve görmeye devam ediyor. Bunun içindir ki bizler görevimizin başındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Siyasi kulislerde ise son dönemde özellikle “Bozbey’in gözaltına alınma kaygısına istinaden kendisinin geçmek istediği ama kabul görmediği” yorumları yapılmıştı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise, cuma günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa’da büyükşehir belediye binası önünde yaptığı büyük halk buluşmasındaki “AK Parti’ye geçmediği için tutukladılar” cümlesine sert tepki gösterdi.

Gürkan şöyle konuştu:

CHP Genel Başkanı’nın, aslında başından beri birlikte çalışmak istemediği Mustafa Bozbey’i bugün AK Parti’ye yamamaya çalıştığını herkes görmektedir. Başka partiye geçeceği söylentisini kendisi çıkarıp CHP’den ayrılma şantajıyla Özel’e istediğini yaptırmaya çalışan CHP’li belediye başkanının, en başından itibaren Özgür Özel’i dikkate almayıp eş-dost kayırmacılığıyla akrabalarını, arkadaşlarını ve CHP milletvekili eşlerini belediyede işe aldığı; oluşan menfaat düzeninin de soruşturma sürecinde kamuoyu tarafından açıkça görüldüğü ortadadır.

Attığınız iftiralar ve söylediğiniz yalanlar size yeter. Gerçek şu ki, Bursa’yı 2 yılda ne hale getirdiğinize herkes şahittir. Neredeyse Türkiye’deki tüm CHP’li belediyelerde görülen anlayışın aynısının Bursa’da da sergilenmesi, Bursa halkına yapılmış büyük bir ihanettir.

"ÖZGÜR ÖZEL ISRAR ÜZERİNE BURSA'YA GELDİ"

Konuyu köşesine taşıyan Gazeteci Cennet Cankılıç ise, Davut Gürkan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Mustafa Bozbey’i gözden çıkardığına dair iddiaları sahada kendini doğruladığını söyleyerek "Parti içinden öğrendiğim kadarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bursa’ya ilk etapta gelmek istememiş. Israr üzerine geldiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Cennet Cankılıç'ın haberi için tıklayın