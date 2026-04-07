Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" duruşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, İmamoğlu'nun İBB Davası'ndaki “bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri suç unsuru sayıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince dün yapılan duruşmada, sanık Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır." sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

