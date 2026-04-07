Erbil'de bir eve İHA isabet etti 2 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Erbil kentine bağlı Zergezevi köyünde kamikaze insansız hava aracının (İHA) isabet ettiği bir evdeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, kente art arda düzenlenen saldırıların ardından basına açıklama yaptı.

Hoşnav, Erbil'in Dareşekıran nahiyesinin Zergezevi köyünde bir eve İHA isabet ettiğini, evdeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Erbil için "zor bir gün" olduğunu ifade eden Hoşnav, kente çok sayıda füze ve İHA'yla saldırı düzenlendiğini aktardı.

Hoşnav, saldırıda hedef alınan Zergezevi köyünde herhangi bir askeri noktanın bulunmadığını belirterek, söz konusu köye 3 İHA ile saldırı düzenlendiğini, ikisinin tarlalara, birinin ise bir eve isabet ettiğini söyledi.

Sivil kayıplardan endişe duyduklarını vurgulayan Hoşnav, Erbil'e yönelik saldırılarda şu ana kadar 16 kişinin öldüğünü bildirdi.

