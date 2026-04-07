BIST 13.112
DOLAR 44,58
EURO 51,51
ALTIN 6.664,11
HABER /  SPOR

Süper Lig’in kritik maçında puanlar paylaşıldı

Süper Lig’in kritik maçında puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kocaelispor sahasında Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Kocaelispor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 44'e, Kocaelispor da 34'e yükseltti.

Gelecek hafta Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Kocaelispor: 0 - RAMS Başakşehir: 0

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Ali Yılmaz, Murat Tuğberk Curbay, Murathan Çomoğlu

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Can Keleş), Dijksteel, Smolcic, Muharrem Cinan (Dk. 68 Rivas), Sissoho (Dk. 83 Linetty), Keita (Dk. 83 Samet Yalçın), Show, Agyei, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Churlinov), Serdar Dursun

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 83 Da Costa), Harit (Dk. 73 Brnic), Selke (Dk. 60 Bertuğ Yıldırım)

Sarı kart: Dk. 22 Umut Güneş (RAMS Başakşehir)

