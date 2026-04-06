BIST 13.112
DOLAR 44,58
EURO 51,51
ALTIN 6.671,07
HABER /  DÜNYA

ABD Savaş Bakanı: Bugün İran'a en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta İran'a yönelik en yoğun hava saldırılarının bugün yapılacağını öne sürdü.

Abone ol

ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta 1 ay geride kaldı. 

Son dönemde açıklamalarını artıran ABD Başkanı Donald Trump, tehditlerinin dozunu artırdı. 

Trump, bu akşam yeni bir basın toplantısı düzenlerken toplantıya ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth de katıldı. 

KURTARILDIĞI İDDİA EDİLEN PİLOT

Hegseth, Beyaz Saray’da düzenlenen basın brifinginde, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’da düşen F-15 pilotunun iletişim geçerek durumuna ilişkin mesaj gönderdiğini aktaran Hegseth, bu kişinin uçağın 3 Nisan Cuma günü vurulmasının ardından "cumartesi günü saklandığını ve pazar günü de kurtarıldığını" söyledi.

"EN YOĞUN HAVA SALDIRILARININ OLDUĞU GÜN OLACAK"

Hegseth, İran’a yönelik saldırılara ilişkin, "Bugün en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak. Yarın da bugünkünden yoğun olacak." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama daha önce birden fazla kez yapılmıştı. 

