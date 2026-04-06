Kenan Yıldız, 'Serie A'da mart ayının yükselen yıldızı' ödülünü aldı

Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, Genoa maçı öncesinde ''Mart ayının yükselen yıldızı'' ödülünü aldı. Milli futbolcu aynı ödülü Kasım ayında da almayı başarmıştı.

Millilerimiz Avrupa'da şov yapmaya devam ediyor. İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, bu sezon performansını daha artırdı. 

Performansı ile birçok kulübün yakın takibinde olan milli futbolcu, sergilediği üst düzey performansla başarılarına bir yenisini daha ekledi.

MART AYININ YÜKSELEN YILDIZI

Genç yıldızımız, ligde karşılaşacakları Genoa maçı öncesinde; 23 yaş altı futbolcular arasında yapılan değerlendirmede mart ayının "yükselen yıldızı" ödülü takdim edildi.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon sergilediği istikrarla adından söz ettiren Kenan, Kasım ayının ardından bu sezon aynı ödüle ikinci kez layık görülmüş oldu.

133 MİLYON EURO DEĞER BİÇTİLER

Henüz dünyanın en güçlü 10 kulübünden birinde forma giymeyen oyuncuların değerlendirildiği listede Kenan Yıldız'ın bonservis değeri 133 milyon euro olarak hesaplanmıştı.

40 MAÇTA 21 GOLLÜK KATKI

1.87 boyunda 20 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Juventus'ta 40 maça çıktı.

Transfermarkt verilerine göre 75 milyon euro değeri olan milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistle mücadele etti.

