Ahmet Aydın: Bu vahşet düzeni mutlaka yıkılacaktır!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Meclisi’nin idam düzenlemesine çok sert ifadelerle tepki gösterdi. Aydın, söz konusu düzenlemeyi “hukuk görünümlü bir cinayet mekanizması” olarak nitelendirdi.

Aydın açıklamasında, alınan kararın yalnızca Filistinlileri hedef aldığını belirterek, bunun insanlık onuruna karşı açılmış bir savaş olduğunu ifade etti. Kararın, tarihin en karanlık dönemlerini hatırlatan faşizan bir anlayışın ürünü olduğunu vurguladı.

İsrail’in politikalarını uzun yıllardır süregelen bir stratejinin parçası olarak değerlendiren Aydın, bu adımı “işgal, ilhak ve kaos planının en açık ilanı” şeklinde yorumladı. Gazze başta olmak üzere bölgede yaşananları sert sözlerle eleştiren Aydın, sivillere yönelik saldırılara dikkat çekti.

Açıklamasında uluslararası topluma da çağrıda bulunan Aydın, bu tür gelişmeler karşısında sessiz kalmanın suça ortak olmak anlamına geleceğini belirtti. İnsan hakları savunucularının tepkisizliğini ise “küresel vicdanın iflası” olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin duruşuna da değinen Aydın, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Filistin’in yalnız olmadığını vurgulayan Aydın, adalet ve mazlumun sesi olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

