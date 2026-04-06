Beşiktaşlı Cerny’den hakem kararına sert tepki: İğrenç...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken karşılaşmaya uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı damga vurdu. Beşiktaşlı futbolcu Vaclav Cerny, tartışmalı penaltı pozisyonuna sosyal medya hesabından tepki göstererek kulübün paylaşımını alıntıladı ve "İğrenç" ifadesini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin 90+7'de kazandığı penaltı damga vurdu.
Siyah-beyazlı ekibin Çekyalı yıldızı Vaclav Cerny, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın dün akşam yaptığı "Emek hırsızları" paylaşımını alıntılayan Cerny, "İğrenç" yorumunu yaptı.