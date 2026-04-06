Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç arasında 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı

Gazeteci Barış Yarkadaş ile gazeteci Şaban Sevinç arasında sosyal medyada sert bir tartışma yaşandı. Yarkadaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası bir görev durumunda partiyi “güvenli limana taşıyabileceği” yönündeki sözlerine tepki gösteren Sevinç, paylaşımında Yarkadaş’ı “yalan” söylemekle suçladı.

Yarkadaş ise Sevinç’e yine sosyal medya üzerinden yanıt vererek suçlamaları reddetti ve asıl manipülasyonun karşı taraftan geldiğini savundu. Kılıçdaroğlu hakkında ortaya atılan bazı iddiaların bilerek yayıldığını öne süren Yarkadaş, tartışmayı büyüten ifadeler kullanarak eleştirilerini sürdürdü.

İşte Barış Yarkadaş'ın o paylaşımı:

Şaban; Senden ala YALANCI var mı? Ben “Kemal Bey görev almaz mı?” dedim. Ne yayınladığının farkında bile değilsin. Kemal Bey’in gelip “CHP’nin kazandığı belediye seçimlerini iptal ettireceği” YALANINI BİLEREK ve İSTEYEREK yayıyorsun. Bunun yalan olduğunu bilmene rağmen yayınlıyorsun. Kaynağın da YENİ ŞAFAK… Sokaktaki herhangi birini çevirip sorsan “Buna sadece Şaban inanır” derler. Kemal Bey’e görev gelirse tabii ki kabul eder. Etmeyip partiyi HAVLUCULAR ile PAVYONCULARA’a mı bırakacak? Partiyi 2 yılda ne hale getirdiğiniz ortada değil mi? Hala yalandan - dolandan manipülasyondan medet umuyorsunuz. Yılmaz Özdil’e bile tahammül edemiyorsunuz. Adam bir gerçeği dile getirdi diye neredeyse ülkeden kovdurtacaktınız. İstiyorsunuz ki; herkes sizin yalanlarınızı tekrarlasın…