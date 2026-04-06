Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı: Birçok bölgeyi etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde beklenen soğuk hava dalgasına bağlı olarak "zirai don" riskine karşı vatandaşları ve üreticileri uyardı.

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ülkenin geniş bir kesiminde zirai don tehlikesi baş gösteriyor.

ZİRAİ DON BEKLENİYOR

Hava tahmin raporuna göre, salı gününü çarşambaya bağlayan geceden itibaren; Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde "hafif" şiddette zirai don bekleniyor.

DOĞU BÖLGELERDE RİSK ARTACAK

Çarşamba gününü perşembeye bağlayan geceden itibaren ise soğumanın etkisiyle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde "orta" ve yer yer "kuvvetli" şiddette zirai donun etkili olacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Hafta ortasında başlayacak olan zirai don riskinin, cumartesi gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta çiftçiler ve üreticiler olmak üzere tüm ilgililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

