Deprem bölgesinde çarpıcı anket: AK Parti'ye güven arttı
Asrın felaketinden sonra devletin her kademesi ile başlattığı seferberlikle 455 bin konut inşa edilmesi Betimar anketine yansıdı. Bölgedeki çalışmalar, hem memnuniyeti yüzde 80'e çıkardı hem de AK Parti'ye güveni yüzde 7 artırdı.
Türkiye siyasetinde gündem yoğun.
Sık sık yapılan anketlerle seçmenin nabzı tutuluyor.
Betimar ise deprem bölgesinde yeni bir çalışma yaptı.
Asrın Felaketi’nden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da yapılan anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.
MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 80
Bölgede 455 bin konut ve iş yerini tamamlanması, depremzedelerin yeni yuvalarına kavuşmasına yönelik memnuniyetler soruldu.
Ankette memnuniyet oranı yüzde 80 çıkarken yüzde 19’luk kesim, çalışmaları yetersiz buldu.
DEPREMZEDELER ÖDEME PLANINDAN MEMNUN
Anket katılımcılarına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve muhalefetin sık sık eleştirdiği konutların ödeme planı da soruldu.