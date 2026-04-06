İYİ Parti'den ara seçim açıklaması: 22 milletvekilinin istifa etmesi ...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, ara seçim tartışmalarına ilişkin konuştu. Kavuncu "Tek bir kişinin veya tek bir partinin arzusu ya da niyeti, neticenin oluşması için yeterli değil." dedi.

Abone ol

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"22 milletvekilinin de bir şekilde istifa etmesi..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ara seçim çağrısının" sorulduğu Kavuncu, sürecin, anayasal çerçevede teknik bir konu olduğunu anımsattı.

Şu anda TBMM'de 8 milletvekilliğinin boş olduğunu hatırlatan Kavuncu, "Yani, ara seçim yapılabilmesi için 22 milletvekilinin de bir şekilde istifa etmesi ve Genel Kurul'da çoğunluğun bu konuda karar alması gerekiyor. Dolayısıyla, tek bir kişinin veya tek bir partinin arzusu ya da niyeti, neticenin oluşması için yeterli değil." açıklamasında bulundu.