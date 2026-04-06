Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran savaşıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. İran'a tehditler savuran Trump, "Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" dedi. Trump, ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyonlara ise toplam 176 askeri uçağın katıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran'dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyona 176 askeri uçak katıldı." dedi.

TRUMP: O GECE YARIN GECE OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la ilgili merakla beklenen açıklamasını yaptı. İran'ı bir kez daha tehdit eden Trump, "İran'ın 2 seçeneği var. Yarın akşam İran'a yönelik yeni gelişmeler olabilir. Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir. ABD'nin elindeki silahlar kimsede yok. Bizdeki ekipman kimsede yok. F-15 pilotunu kurtardık." ifadelerini kullandı.

"PİLOTLARIMIZI KURTARMA OPERASYONUNA 155 UÇAK KATILDI"

Trump, İran'ın düşürdüğü F-15 uçaklarının pilotlarını kurtarma operasyonuna ilişkin bilgiler de verdi. Trump, şunları söyledi: "Tarihi bir operasyondu. 7 saat sürdü. 21 uçak İran'a girdi. İran güçlerini şaşırtarak farklı bölgeye sevk ettik. 7 farklı konuma gönderdik, şaşırtmaca harekatı yaptık. Kayıpsız çıktık. Hiçbir ABD askerini arkada bırakmayız, ağır ateş altındaydık.

Çok güzel helikopterle kurtardık. Harika bir operasyondu. Operasyonda 4 bombardıman uçağı, 64 savaş uçağı, 48 yakıt ikmal uçağı ve 13 kurtarma uçağı da dahil olmak üzere toplam 155 uçak kullandık. Pilot çok cesurdu, dağa tırmandı, kan kaybediyordu ama yakalanmadı."

