Hadi Özışık’tan Gökhan Günaydın’a sert eleştiri: Geçmişi kirli...

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube programında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın son basın toplantısındaki açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Özışık, Günaydın’ın gazetecilere yönelik ifadelerini hedef alarak Barış Yarkadaş üzerinden yapılan “gazeteci değil” değerlendirmesine tepki gösterdi ve bu tutumun kabul edilemez olduğunu savundu.

Programda Günaydın’ın geçmişte bir televizyon programı sırasında yaşandığı iddia edilen bir olayı da gündeme getiren Özışık, genç bir asistanın telefon numarasının sosyal medyada paylaşılması ve hedef gösterilmesiyle ilgili konuştu. Özışık, bu örnek üzerinden Günaydın’ın tutumunu eleştirerek, söz konusu davranışların basın özgürlüğüyle bağdaşmadığını öne sürdü.