Mavi Vatan-2026 Tatbikatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, tatbikatın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla devam ettiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında, seyir ve gemicilik eğitimlerinin de icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"4 Nisan'da, Asimetrik Tehdit Altında Liman Çıkışı, Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası, Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı, Seri Atımlı Toplarla Su Üstü Atışları, 5 Nisan'da Kara Bombardımanı Atışları, Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı, Karadeniz’de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası, Muharip Olmayanların Tahliyesi, Su Üstü Atışları, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri gerçekleştirildi. Ayrıca 6 Nisan'da Kara Bombardımanı Atışları, Amfibi Hücum Harekatı Eğitimleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ların Muhabere Rolesi Olarak Kullanımı, Hava Savunma Harbi Eğitimleri icra ediliyor."

Açıklamada, tatbikat kapsamında yarın "Denizde Akaryakıt İkmali", "Amfibi Hücum Harekatı Eğitimleri", "Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri", "Karadeniz'de Sürüklenen Mayının Tespiti ve İmhası" ve "Hava Temaslarının Takibi ve Hava Savunma Eğitimi"nin yapılacağı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş’tan tahliye sonrası ilk açıklama
Mert Hakan Yandaş’tan tahliye sonrası ilk açıklama
ABD Savaş Bakanı: Bugün İran'a en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak
ABD Savaş Bakanı: Bugün İran'a en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak
CHP ve DEM Parti’den ara seçim ve Terörsüz Türkiye süreci mesajları
CHP ve DEM Parti’den ara seçim ve Terörsüz Türkiye süreci mesajları
Kenan Yıldız, 'Serie A'da mart ayının yükselen yıldızı' ödülünü aldı
Kenan Yıldız, 'Serie A'da mart ayının yükselen yıldızı' ödülünü aldı
Ömer Çelik: Türkiye arabuluculuk yapsaydı, taraflar masadan kalkamazdı
Ömer Çelik: Türkiye arabuluculuk yapsaydı, taraflar masadan kalkamazdı
KKTC lideri Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis bir araya geldi
KKTC lideri Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis bir araya geldi
Bolu'daki 'irtikap' soruşturması sürüyor: 3 yeni tutuklama
Bolu'daki 'irtikap' soruşturması sürüyor: 3 yeni tutuklama
Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç arasında 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı
Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç arasında 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir
Hadi Özışık’tan Gökhan Günaydın’a sert eleştiri: Geçmişi kirli...
Hadi Özışık’tan Gökhan Günaydın’a sert eleştiri: Geçmişi kirli...
İçişleri Bakanlığı'nca valilerle "Güvenlik Toplantısı" yapıldı
İçişleri Bakanlığı'nca valilerle "Güvenlik Toplantısı" yapıldı
Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı: Birçok bölgeyi etkileyecek
Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı: Birçok bölgeyi etkileyecek