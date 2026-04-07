Cüneyt Özdemir'den CHP'ye tepki: O çözüm yok

Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında muhalefetin sadece iktidara eleştiri yönelttiğini belirterek, "Halk TV'ye, Sözcü'ye bakıyorum. Ekonomi ağırlıklı gidiyor. Orada eksik olan şey şu. Herkes ağlıyor. Diyor ki enflasyon kötü şu kötü bu kötü emekli perişan. CHP mi olur HCM mi olur bilmiyorum ama birilerinin çözüm üretmesi gerekiyor. O çözüm yok. Bu tabloda eksik olan çözümüm olmaması ya da güvenin olmaması." dedi.

"YEPYENİ BİR SÖYLEM GEREKİYOR"



Hükümetin dış politika hamlelerine yönelik eleştirileri değerlendiren Özdemir, muhalefetin bu alanda kendi yol haritasını açıklamadığını belirtti. Konuya ilişkin sorular yönelten Özdemir, şunları söyledi:

"Halk TV'ye, Sözcü'ye bakıyorum. Ekonomi ağırlıklı gidiyor. Orada eksik olan şey şu. Herkes ağlıyor. Diyor ki enflasyon kötü şu kötü bu kötü emekli perişan. CHP mi olur HCM mi olur bilmiyorum ama birilerinin çözüm üretmesi gerekiyor. O çözüm yok. Bu tabloda eksik olan çözümüm olmaması ya da güvenin olmaması. 'Erdoğan'ın dış politikasını beğenmiyoruz' peki sizin dış politikanız nedir bizi seçelim de bunu seçmeyelim. 'Erdoğan'ın ekonomi politikası yanlış.' Peki tamam. Sizin emekli politikanız ne olacak da bu gidecek de o gelecek. Yapılacak çok şey var. Bizdeki siyaset ezberlerden yapılıyor. Yepyeni bir söylem gerekiyor. Belki yeni bir parti gerekiyor."

"ÖZEL İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA BİR FARK YOK"

CHP'deki genel başkan değişimi ve mevcut siyasi atmosferi de yorumlayan Özdemir, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Genel Başkan Özgür Özel arasındaki benzerliklere dikkat çekti. İki isim arasında siyaset tarzı bakımından bir değişim gözlemlemediğini ifade eden Özdemir, "Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir fark var mı? İnanın yok." diye konuştu.

"YAPISAL DEĞİŞİM YOK"

Özdemir, muhalefetin yapısal bir değişimden ziyade benzer söylemler üzerinden devam ettiğini savunarak açıklamalarını tamamladı.