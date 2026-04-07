Samsun'da tır devrildi, sürücü yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selahattin Ç. idaresindeki 02 AFN 232 plakalı tır, Ankara-Samsun kara yolu Yenice mevkisinde refüjde bulunan bariyere çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına devrildi.
Kazada yaralanan tırın sürücüsü, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın devrilmesi ve taşıdığı maden cevherinin yolun Ankara istikametine dökülmesi nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.
Aracın yoldan kaldırılması için çalışma yürütülüyor.