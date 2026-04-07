İstanbul'da Mısırlı polis skandalı! Taciz görüntülerini sosyal medyada paylaştı

İstanbul'da yaşandığı belirtilen görüntülerde, kendisini "polis yardımcısı" olarak tanıtan Mısır vatandaşı bir kişinin kadınlara yönelik taciz girişimlerinde bulunduğu iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Paylaşılan görüntülerde, "polis yardımcısı"nın kadınlara yaklaşarak öpmeye çalıştığı ve bu anları kayda alıp sosyal medya hesaplarında yayımladığı öne sürüldü.

Söz konusu şahsın "arsalalybdh" adlı sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde camide çekim yaptığı, namaz kılan kişileri rahatsız ettiği iddiaları da yer aldı.

Görüntülerde şahıs, halka açık alanlarda kadınlara yaklaşıp fiziksel temas kurmaya çalışırken, bir yandan da bu etkileşimleri kaydedip daha sonra yayınlıyor.

Olay, İstanbul’da yaşayan Mısır toplumu arasında da güçlü bir tepkiye yol açtı. Mısırlıları temsil eden çeşitli grup ve platformlar tarafından paylaşılan açıklamalarda, bu tür davranışların kabul edilemez olduğu ve toplumun genelini yansıtmadığı vurgulandı.

Videoların yayılmasının ardından bazı kullanıcılar; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Emniyet Genel Müdürlüğü hesaplarını etiketleyerek yardım istediği görüldü.