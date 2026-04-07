Asal vatandaşa sordu: Asgari ücrete ara zam yapılmalı mı? Sonuçlar şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerde enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mart ayında yüzde 1,94, yıllık olarak ise yüzde 30,87 olarak gerçekleşti.
Yeni oranların ilanı ile birlikte "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusu sıklaşmaya başladı.
Asal Araştırma da bu soruyu seçmene sordu. İşte parti asgari ücrette ara zam eğilimi...
Ankette katılımcılara 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verdikleri partilere göre verilen yanıtlar, asgari ücret zammı konusunda partiler üstü bir mutabakat olduğunu gösteriyor.
İYİ Parti Seçmeni: Ara zammı en güçlü destekleyen grup oldu. Seçmenin %80,6'sı "Evet yapılmalı" derken, %11,0'i "Hayır" dedi.
CHP Seçmeni: İkinci sırada yer alan CHP seçmeninin %79,0'u ara zam istiyor. "Hayır" diyenlerin oranı ise %10,5.
DEM Parti Seçmeni: Seçmenlerin %77,6'sı zammı destekliyor. Bu grupta "Hayır" diyenler %9,9 ile en düşük oranda kaldı.