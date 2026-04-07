Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Abone ol

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Adana-Gaziantep istikametinde Ayran Tüneli'ndeki elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 10-11. kilometrelerde sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamette servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerinde (Bolaman-Boztepe Kavşağı kesimi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bursa-Balıkesir devlet yolunun Susurluk-Balıkesir istikameti 44-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.