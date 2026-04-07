Tokat merkezli 12 ilde operasyon: 26 zanlı tutuklandı

Tokat merkezli 12 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 26'sı daha tutuklandı.

Tokat merkezli Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 40'ının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si "ev hapsi", 12'si ise adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 22'sinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teknik ve projeli takip çalışması sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklandığı bilgisine ulaşılmış, 3 Nisan'da Tokat merkezli Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda silah, para ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 2'si daha önce tutuklanmıştı.

