Ford Otosan'da üst düzey atama

Ford Otosan'da Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Liderliği görevine Gökçe Demirel Kutan getirildi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020'den bu yana söz konusu görevi yürüten Burçak Türkeri'nin ayrılmasının ardından Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Liderliği görevini Gökçe Demirel Kutan üstlendi.

Yaklaşık 20 yıllık iletişim deneyimine sahip olan Kutan, marka yönetimi, kurumsal itibar ve paydaş iletişimi alanlarındaki birikimiyle Ford Otosan'ın Türkiye ve Romanya'daki iletişim ve sürdürülebilirlik stratejilerine liderlik edecek.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Kutan, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı.

Kutan, Fransa'daki Universite Toulouse Capitole'de İletişim Yönetimi alanında yüksek lisans yapmasının ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Executive MBA programını bitirdi.

Kariyeri boyunca otomotiv ve enerji başta olmak üzere farklı sektörlerde kurumsal iletişim ve marka yönetimi alanlarında yöneticilik yapan Kutan, 2021'de Ford Otosan'a Kurumsal Marka Lideri olarak katıldı. Kutan, bu görev süresince medya ilişkileri, kriz iletişimi, lider iletişimi ile toplumsal yatırım ve sponsorluk projelerine liderlik etti.