Bakan Kurum: İstanbul'da 150 bin vatandaşımız daha deprem riski olmayan binalarda oturacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da yapımı devam eden sosyal konutların görüntülerini paylaştı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce hayata geçirdiği İlk Evim Projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin sosyal konutun yapılacağını duyurmuştu. Depremler nedeniyle İstanbul'da yavaşlayan inşa süreci deprem bölgesindeki afet konutlarının tamamlanmasıyla yeniden hızlandı.

İlk Evim Projesi kapsamında Sazlıbosna Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlar için 5,2 milyon metrekarelik alanda 40 etapta 36 bin 628 konut inşa ediliyor. Hak sahipleri Kahramanmaraş depremlerinden önce belirlenen proje kapsamında konutlar 20 yıla varan vade ve uygun taksit imkanlarıyla satışa sunuldu.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından Sazlıbosna'da yapımı devam eden sosyal konutların görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"36 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini kurayla belirlemiştik, evlerini hızla tamamlıyoruz. Anahtarları teslim ettiğimizde İstanbul'da 150 bin vatandaşımız daha sağlam, deprem riski olmayan binalarda oturacak. Burası Arnavutköy Sazlıbosna."