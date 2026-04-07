Bakan Kurum: İstanbul'da 150 bin vatandaşımız daha deprem riski olmayan binalarda oturacak

Bakan Kurum: İstanbul'da 150 bin vatandaşımız daha deprem riski olmayan binalarda oturacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da yapımı devam eden sosyal konutların görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce hayata geçirdiği İlk Evim Projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin sosyal konutun yapılacağını duyurmuştu. Depremler nedeniyle İstanbul'da yavaşlayan inşa süreci deprem bölgesindeki afet konutlarının tamamlanmasıyla yeniden hızlandı.

Bakan Kurum: İstanbul'da 150 bin vatandaşımız daha deprem riski olmayan binalarda oturacak - Resim: 0

İlk Evim Projesi kapsamında Sazlıbosna Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlar için 5,2 milyon metrekarelik alanda 40 etapta 36 bin 628 konut inşa ediliyor. Hak sahipleri Kahramanmaraş depremlerinden önce belirlenen proje kapsamında konutlar 20 yıla varan vade ve uygun taksit imkanlarıyla satışa sunuldu.

Bakan Kurum: İstanbul'da 150 bin vatandaşımız daha deprem riski olmayan binalarda oturacak - Resim: 1

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından Sazlıbosna'da yapımı devam eden sosyal konutların görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"36 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini kurayla belirlemiştik, evlerini hızla tamamlıyoruz. Anahtarları teslim ettiğimizde İstanbul'da 150 bin vatandaşımız daha sağlam, deprem riski olmayan binalarda oturacak. Burası Arnavutköy Sazlıbosna."

AKOM paylaştı: Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?
Dolar/TL'den peş peşe rekor serisi!
Bursa'da kocası hakkında kayıp ihbarı yaptı tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı
ABD-İsrail, İran'ın batısındaki Hürremabad Havalimanı'na saldırdı
Enpara Bank, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmeye başlayacak
Tera Grup kurumsal kimliğini yeniledi
CV'sini yollayan genç kıza bunları yazmış! CHP'de bir taciz skandalı daha
Anadolu Efes Basketbol Takımı, yarın Partizan'ı ağırlayacak
İran'dan atılan füze parçaları İsrail'de 5 noktaya isabet etti
Türkiye'nin dev holdingi resmen satıldı! Yeni sahibi tanıdık bir isim...
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! İş takipçisinin evinde 4.5 milyon bulundu
Eski Germencik Belediye Başkan Fuat Öndeş'e gözaltı! Sebebi yok artık dedirtti