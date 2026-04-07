GÜNCEL

Bursa'da kocası hakkında kayıp ihbarı yaptı tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı

Bursa'da kocası hakkında kayıp ihbarı yaptı tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı

Bursa'da kayıp olarak aranan ve yapılan çalışmada öldürüldüğü tespit edilen kişinin gözaltına alınan eşi tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadın, ifadesinde merdivenden düşen eşinin öldüğünü, kendisinden şüphelenileceğinden korktuğu için cesedi 15 parçaya ayırıp farklı çöp konteynerlerine attığını söyledi.

Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden A.U (69), kocası A.F.U'nun (77) kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Yapılan çalışmalarda A.U'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Evde kayıp şahsa ait biyolojik bulgular bulundu

İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince A.U, F.U. (48), M.U. (50), M.Ö. (65) gözaltına alındı.

Parçalara ayırıp farklı çöp konteynerlerine attı

Emniyetteki sorgusunda dehşete düşüren bir itirafta bulunan eş A.U., kocasının merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiğini iddia etti.

Olay sonrası paniğe kapıldığını ve kendisinden şüphelenilmesinden korktuğunu öne süren zanlı, eşinin cansız bedenini yaklaşık 15 parçaya ayırdığını ve bu parçaları mahalledeki farklı çöp konteynerlerine attığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eşi A.U. (69), çıkarıldığı mahkemece "Kasten Öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheliler F.U. (48), M.U. (50) ve M.Ö. (65) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

