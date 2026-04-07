Marmaray Üsküdar istasyonunda intihar

Üsküdar durağında bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması üzerine Marmaray'dan açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede, yaşanan olay nedeniyle seferlerde gecikmelerin yaşandığı belirtildi.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

X'ten yapılan duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.