Tera Grup kurumsal kimliğini yeniledi

Tera Grup, büyüme ve dönüşüm süreci ekseninde kurumsal kimliğini yenilediğini duyurdu.

Abone ol

Gruptan yapılan açıklamaya göre, yapısal dönüşümün ve genişleyen faaliyet alanlarının karşılığı olarak konumlandırılan yenilenen kurumsal kimlik çalışması, grubun vizyonu, hedefleri ve küresel piyasalardaki gayesinin daha güçlü şekilde yansıtılmasını hedefliyor.

Logo ve renklerin yanı sıra şirketin vizyon ve değerlerini de temsil eden yeni kurumsal kimlik, finans dünyasının "istikrar" ve "hareket" kavramlarını aynı formda bir araya getiriyor.

Tasarımda kullanılan dengeli geometrik yapı, güven ve sağlamlığı temsil ederken, dinamik çizgiler ise büyüme, çeviklik ve yön duygusunu yansıtıyor. İki unsur arasındaki denge, şirketin geleceğe yönelik faaliyetlerini nitelendiriyor.

Kurumsal kimlik değişimi, yaklaşık 6 ay süren bir strateji ve tasarım sürecinin ardından hayata geçirildi. Yeni kimlikle şirketin iletişim dili sade, doğrudan ve uluslararası bir yapıya dönüştürüldü. Farklı sektörlerdeki yatırımlar gerçekleştiren Tera Grup, tüm temas noktalarında tutarlı ve güçlü bir marka deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Gelecek dönemde finansal teknolojiler, dijital yatırım platformları, kurumsal varlık yönetimi ve uluslararası sermaye piyasaları, Tera Grubu'nun ana odak alanları arasında yer alacak. Şirket, söz konusu alanlarda hem organik büyüme hem de stratejik ortaklıklarla ilerlemeyi sürdürecek.