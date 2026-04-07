Üsküdar Belediyesine operasyona Sinem Dedetaş'tan ilk tepki!

ÜSKÜDAR Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.Operasyona ilişkin konuşan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş "Hiçbir hizmet cezasız kalmıyor" dedi.

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 20 kişinin gözaltına alınmasının ardından Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, ilk değerlendirmesini Halk TV yazarı İsmail Saymaz aracılığıyla yaptı. Saymaz, Sinem Dedetaş’ın açıklamasını Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında aktardı. İsmal Saymaz, sabah saatlerinde Dedetaş ile görüştüğünü belirterek, belediye başkanının soruşturmadan saat 07.30 sıralarında haberdar olduğunu söyledi. Dedetaş şunları ifade etti:

-"Biz göreve geldiğimizde imar ve ruhsat işleri belediyenin tepe kadrosu tarafından idare ediliyordu. -Biz bunu yeniden düzenledik ve kesin bir kural olarak herhangi bir imar ya da yapı ruhsatı işlemine ilişkin bağış ya da katkı alınması gibi bir talebi bütünüyle yasakladık.

-Dolayısıyla bu yönde ne bir talep söz konusu, ne bir bağış alımı söz konusu, ne de herhangi bir katkı talebi söz konusu.

-Bunların hepsi belediyemizde yasaklanmıştı."

Yardımcısı Filiz Deveci gözaltında

Soruşturmada gözaltına alınan Teknik Başkan Yardımcısı Filiz Deveci hakkında da değerlendirmede bulunan Dedetaş, Deveci’nin deneyimli bir yönetici olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) geldiğini ve özveriyle çalıştığını ifade etti.

Sinem Dedetaş, soruşturmaya konu edilen iddialarla bağlantılı suç unsuru oluşturacak herhangi bir işlem bulunmadığını savundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Dedetaş, “Hiçbir hizmet cezasız kalmıyor” görüşünü dile getirdi.

DEDETAŞ HAKKINDA İŞLEM VAR MI?

Sinem Dedetaş, şu aşamada kendisi hakkında herhangi bir işlem bulunmadığını da söyledi. Sinem Dedetaş, imar ve yapı ruhsatı süreçlerinde göreve geldikten sonra yeni bir sistem kurulduğunu, bu alanlarda bağış ya da katkı alınmasına izin verilmediğini ve menfaat temini suçlamasına dayanak oluşturacak herhangi bir alışveriş ihtimaline katılmadığını ifade etti.