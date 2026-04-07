Enpara Bank, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmeye başlayacak

Enpara Bank, bugünden itibaren "ENPRA.E işlem koduyla" Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul AŞ'nin konuya ilişkin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, Enpara Bank, ENPRA.E işlem koduyla bugün itibarıyla Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görecek. İlgili sırada işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak. Oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olurken, maksimum emir değeri 1 milyon lira olacak.