Dışişleri Bakanlığı Ben Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı.

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonlarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mescid-i Aksa’nın Müslümanların ibadetine açılmasının ve Doğu Kudüs’teki kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünü engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılmasının sağlanmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz."

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve Müslümanlara 38 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıklamıştı.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail yönetimi, İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa’da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyor. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyor.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs’teki Kıyamet Kilisesi’ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almış ancak Mescid-i Aksa'nın bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.

