Dolar/TL'den peş peşe rekor serisi!

Altın fiyatlarında düşüş devam ederken, döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL, güne yükselişle başladı ve ardından 44,60 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.Güne negatif başlayan gram altın 6 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 150 liradan satılıyor.
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü 44,5740'tan tamamladı. Dolar/TL güne yüzde 0,1 artışla 44,6050'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,5350'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 59,1520'den satılıyor.
Dolar endeksi de yatay seyirle 100 seviyesinde bulunuyor.
Orta Doğu kaynaklı haber akışı, varlık fiyatlamaları üzerindeki belirleyici rolünü korumaya devam ediyor.
Analistler, yarın yayımlanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ile cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktardı.