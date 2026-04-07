İmamoğlu davasında olay çıktı! Savcının lafına hakim kızdı işte o diyalog

İBB davasının 5. haftadaki 17. duruşmasında Ekrem İmamoğlu'na çıkışan savcı, sarfettiği sözler sebebiyle hakim tarafından uyarıldı. Bugünkü duruşma İmamoğlu hakkında açılan yeni soruşturma nedeniyle gergin başladı. Savcı İmamoğlu'na "Haddinizi bilmezseniz bildiririz" deyince hakim devreye girdi.

89'u tutuklu 407 sanıklı İBB davasında bugün 5. hafta 17. gün. Savunmalar devam ediyor. Bugünkü duruşma Ekrem İmamoğlu'nun dünkü celsede söylediği "Bu dosyada tek suç örgütü vardır o da iddia makamıdır" sözleri ve soruşturmanın gerilimiyle başladı.

İMAMOĞLU İLE SAVCININ 'HAD' DİYALOĞU

Duruşma başlamadan önce, sanıklar salona geldiğinde savcı Ekrem İmamoğlu ile savcı arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

Savcı - "Dün bir beyanda bulunmuşsunuz doğru mu? İddia makamı olarak bu tarz söylemleri kabul etmiyoruz"

İmamoğlu -"Böyle bir diyalog doğru mu? Kabadayılık"

Savcı - "Kabadayılık falan olmuyor. Bakın haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz"

Hakim - "Savcım bey lütfen, Ekrem bey lütfen... Savcım kişisel girmeyelim..."

Ekrem İmamoğlu: "Bu iftiranamenin başka bir sonucu da oluşmuştur. Bu terfinameye de dönüşmüştür. Buradaki harareti de ona bağlıyorum. Az önceki harareti..."

EMRAH YÜKSEL'İN İFADESİ

Dünkü celse yazılım mühendisi Emrah Yüksel'in sorgusuyla sona ermişti, bugün de Yüksel'in çapraz sorgu ve avukat sorgusuyla devam ediliyor. Ardından yine yazılım mühendisi olan Iraz Bayrak kürsüye çıkacak.