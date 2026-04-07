AKOM paylaştı: Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul’da sıcaklıklar düşüşe geçiyor. AKOM verilerine göre bugün 17 dereceye kadar çıkan hava, hafta ortasından itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı sistemle gerileyecek. Çarşambadan itibaren aralıklarla sağanak beklenirken sıcaklıkların cuma günü 10 derecenin altına ineceği öngörülüyor. Hafta sonu yağış zayıflayacak, pazar günü ise hava açacak.

İstanbul’da hava sıcaklıkları düşüyor, hafta ortasından itibaren yağış etkisini artırıyor. AKOM’un 7 Nisan tarihli değerlendirmesine göre kentte bugün sabah saatlerinde 12 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 17 dereceye kadar çıkacak.

Akşam saatlerinde yeniden 12 dereceye gerileyen sıcaklık gece 10 dereceye inecek. Nem oranı gün boyunca 65 ile 95 arasında değişirken, rüzgarın poyraz ve lodos yönlerinden saatte 5 ila 25 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Günlük yağış miktarı ise 2 ila 5 kilogram aralığında öngörülüyor.

AKOM, çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgasına dikkat çekiyor. Bu sistemle birlikte hafta boyunca aralıklarla sağanak geçişleri görülecek. Halen 17 derece civarında seyreden sıcaklıkların gün gün azalarak cuma günü 10 derecenin altına inmesi bekleniyor.

Haftalık tahmine göre çarşamba günü parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava etkili olacak, sıcaklık 7 ila 13 derece aralığında seyredecek. Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı yağmur görülürken sıcaklık 6 ila 12 derece arasında kalacak. Cuma günü ise sağanak yağış öne çıkıyor; sıcaklık 5 ila 9 dereceye kadar düşecek.

Hafta sonuna doğru yağışın etkisi azalıyor. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken pazar günü az bulutlu ve açık bir gökyüzü öngörülüyor. Pazartesi günü de parçalı bulutlu hava devam edecek ve sıcaklıkların yeniden 17 dereceye yaklaşması bekleniyor.



