Sözcü'den istifa eden Yılmaz Özdil konuştu! Hırsıza hırsız demeye...

Sözcü TV yönetimindeki görevinden ve yazarlıktan istifa eden Yılmaz Özdil sessizliğini bozdu. Youtube kanalından açıklamalar yapan Yılmaz Özdil, CHP'ye gönderme yapıp "Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye buradan devam edeceğiz" dedi. Yılmaz Özdil'in istifası sonrası Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine İpek Özbey getirilirken, genel müdürlüğe ise Güney Öztürk atandı.

Aralık ayında ikinci kez Sözcü TV Medya Grubu’nun başına getirilen Yılmaz Özdil kurumla yollarını ayırdı. Yılmaz Özdil, görevinden ve yazarlıktan istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sundu.

Sözcü'den neden istifa etti?

İstifasının hemen ardından YouTube'da yayın yapmaya başlayan Yılmaz Özdil, imalarla dolu göndermeler yaptı. İşte o açıklamaları:

-"Sözcü Grubu'ndan ayrıldım. Konuşmamıza bile pek gerek kalmayacak.
-Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yapıyorum.

- Doğruları dosdoğru anlatıyorum. Anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Ekrandan ve gazeteden ayrıldım ama meslekten ayrılmadım. Bağımsız gazeteciliğe buradan devam edeceğim. YouTube'a hiçbir parti veya parti yönetimi kendi koltuğu için baskı uygulayamıyor.

- Zübüğe zübük, gukuk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye buradan devam edeceğiz.
-Sözcü'de anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır, çok da beklemeye gerek kalmayacağını herkes görecek."

İKİNCİ KEZ SÖZCÜ'YE GELDİ 4 AYDA GİTTİ

Sözcü TV’nin yaklaşık üç yıl önce kurulmasının ardından ilk yönetiminde yer alan Yılmaz Özdil, Aralık ayı başında kanala ve gazeteye dönüş yapmıştı. Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirilen Yılmaz Özdil, kanaldaki 14 kişinin işine son vermişti.

Yılmaz Özdil'in istifası sonrası Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine İpek Özbey getirilirken, genel müdürlüğe ise Güney Öztürk atandı.
