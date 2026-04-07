Trafikte tartıştığı kişiyi tehdit etmişti! "Vatan Emniyet'ten alınacaksın" diyen kadın bakın kim çıktı
İstanbul Fatih'te trafikte geçtiğimiz günlerde yaşanan bir tartışma çok konuşulmuştu. Ters yönden gelen araçtaki kadın, tartıştığı erkek sürücüye cüzdanındaki bir kimliği gösterip 'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' demişti. Gündemde geniş yer tutan olayda yeni gelişme yaşandı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Ahmediye Caddesi'nde iddiaya göre ters istikametten gelen araçtaki kadın ile bir erkek sürücü arasında tartışma yaşanmıştı.
Aracından inerek cep telefonuyla o anları kayda alan erkek sürücü, "Bakın önünüz boş. Bakın tersten geliyorsunuz. Bakın dönüş yolunuz var. Ben zaten bir şey söylemedim. Arabamda oturuyordum. Size yol verdim" demişti.
Kadın sürücünün yanında bulunan başka bir kadın ise cüzdanını çıkarıp bir kimlik göstermişti. 'Trafikten seni alacaklar' diyen kadın, 'Sen kimliğe bak! Kamerası da var arabanın, sen niye tek yön diyorsun? Sana ne! Kameraya çekildin sen, plakan da alındı' ifadelerini kullanmıştı.
Gözaltına alındılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsü C.M. (22) ile yolcu koltuğunda oturan A.M. (53) ekiplerce yakalandı.