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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kaybederseniz tavrınız ne olur' diye soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kaybederseniz tavrınız ne olur' diye soruldu

Seçime sayılı saatler kala katıldığı ortak canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kaybetmeleri halinde demokrasinin gereği neyse onu yapacaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, Habertürk, TV100 ve birçok kanalda yayınlanan ortak canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Seçimi kaybederseniz tavrınız ne olur"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tv100'den Cansu Canan Özgen "Efendim özellikle bazı kesimlerde AK Parti iktidarı kaybederse hükümeti bırakmazlar, devretmezler açıklamaları geldi ve bir takım kaygılar var.Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimi kaybederseniz tavrınız nasıl olur?" sorusunu yöneltti.

"Demokrasinin gereği neyse onu yaparız"

"‘Seçimi kaybederseler hükümeti bırakmazlar’ yaklaşımını  değerlendirmeye bile gereksiz buluyorum" diyen Erdoğan, şu yanıtı verdi:

Çok saçma bir soru. Bu tür soru ancak olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz Türkiye'de demokratik yolla iktidara geldik. Nasıl halkımızın teveccühü ile iktidara geldiysek, milletimiz ola ki farklı bir karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse biz yine aynen bunu yaparız.

"Bu tür anlayış, yapı CHP'ye aittir"

İstanbul’da belediye başkanlığını CHP aldığı zaman belediye başkanımız buradan çıkmıyoruz dedi mi? Ankara’da arkadaşlarımız ‘Vermeyiz’ dediler mi? Bu tür anlayış, yapı CHP’ye aittir. Onlar ‘Vermeyiz’ derler. Biz de böyle bir şey söz konusu olamaz.

"Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir"

Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Cumhur İttifakı, sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir. Karşımızdakilerden de aynı taahhüdü bekliyoruz. Ancak maalesef CHP tarafı her seçim öncesi ve sonrasında demokrasiye zarar verecek söylemleri yaymayı maharet sanıyor. Sandık demokrasinin namusudur.

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