Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem Bey'i aradım, ayrılışına doğrusu üzüldüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'yi aradığını belirterek, "Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi katıldığı ortak yayında kaset iddiaları sonrası adaylıktan çekilen Muharrem İnce'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, Habertürk ve birçok kanalda yayınlanan ortak canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçime kısa bir süre kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Muharrem Bey'i aradım, ayrılışına doğrusu üzüldüm"

"Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl sadır oldu diye kendisiyle konuşayım istedim. Anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu'nun şu anda kolkola, elele olduğu, bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şey diye bir şey söylemiyorum. Bu bir FETÖ taktiği. Geçmişte de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi. Olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı aday olduğunu açıkladı. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında bir çok şüphesiz ki, gerçekten namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum.

Kendisine her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

Kendisine her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Devlet olarak yapmamız gereken Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı noktasında bunların yapılabileceği zaten bulunduğumuz makamın görevi. Bu şekilde süreç başlayacaktır. Şu anda bir eksiğiyle gidiyor yarış. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki, sonucu hayır olsun..."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Pazar günü elde edeceğimiz sonuçla cumhuriyetimizin ikinci asrı olan Türkiye Yüzyılı başlayacaktır"

"Öncelikle tüm arkadaşlarımıza adeta final diyebileceğimiz böyle bir televizyon programıa benim için güzellik oldu. Şimdi sizlerle birlikte bu pazar gününe gidişte son televizyon programını yapıyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ilk işaret fişeğini atmıştık. Pazar günü elde edeceğimiz sonuçla cumhuriyetimizin ikinci asrı olan Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. AK Parti adeta kendisiyle yarışmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı'nı tüm vatandaşlarımızla elele gönül gönüle inşa edeceğiz. O gün dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlar kazancak. Bugün Balkanlardan gelen birçok dostlarımız vardı. Yıllardır tanıştığımız dostlarımız, kardeşlerimiz. Bugün onlarla Cuma'da beraber olduk. Daha sonra onlar akşam tüm Rumeli sakinleriyle bir araya geldiler. Ardından 4 bin civarında gençle bir araya geldik. Onlarla olan birlikteliğimizi aynı zamanda ödüller vardı. Bilim, sanat, kültür, sporda."





"Kandil'den talimat alanlara Pazar günü benim milletim cevabını en güzel şekilde verecektir"

"Şu anda Bay Bay Kemal'in el ele omuz omuza olan kimler. Kendilerine özerklik sözü veren Bay Bay Kemal'e umutlarını bağladılar. Cezaevini boşaltıp kamuya doldurmaya kadar vaatler uçuşuyor. Zaten HDP'nin temsilcileri açık açık bunları meydanlarda söylüyorlar. Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikilecek. Meşrulaştırmak için kırk dereden su getiriyorlar. Bize karşı efelenenlerin teröristlere karşı biçare kaldıklarını görüyoruz. Vatandaşım pazar günü cevabını verecek. Kandil'den talimat alanlara Pazar günü benim milletim cevabını en güzel şekilde verecektir."

Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın?"

"Kampanyanın öncesinde Biden'ın açıklamaları vardı. Bu neydi; Erdoğan'ın saf dışı edilmesiydi. Benimle özel muhabbeti güya olan birisi. Bu açıklamayı ne yazık ki, dil sürçmesi diyemeyeceğim, acımasızca yaptı. Yüzyüze geldik daha sonra. Çark etmeye çalıştı. Çıktı bu defa Bay Bay Kemal, Rusya'ya saldırdı. Sözcü Peskov bunu ispatlaması gerekir dedi. Ispatlayamazsa bunun altından kalkamaz dedi. Bir şeyi açık ortaya koymamız lazım; Bay Bay Kemal sen bu siyaseti öğrenemedin, sen çırak bile olamadın. Kalkıp ben Batı'yı dost edineyim, Rusya'ya yaptırım uygulayacağım diyor. Senden devlet adamı olmaz. Yönetici olmaz. Kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın?"

"Herkesle münasebetlerini iyi tutacaksın, bağları koparmayacaksın, gün ola ihtiyaç olur"

"Örneğin Fransa'da Macron. Sağı solu belli olmayan birisi. Bir gün bakıyorsun dost havalarında. 'Bir daha bu yanlışlar yapılmasın' diyorsun. Bakıyorsun 'hayır yok öyle bir şey' diyor. Gidiyor sağda solda aleyhimizde konuşmaya başlıyor. Devlet adamı böyle olmaz. Devleti böyle yönetemezsiniz. Sen herkesle münasebetlerini iyi tutacaksın, bağları koparmayacaksın, gün ola ihtiyaç olur. Onun sana ihtiyacı olabilir, senin ona ihtiyacı olabilir. Şu anda Biden beni evimde ziyaret edecek kadar dostluğumuz olduğu halde, aynı şekilde Amerika'da biz onlarla eşim olsun ben olayım, münasebetlerimiz olduğu halde bu açıklamayı yapması beni rencide etmiştir. Amerika, Rusya'ya olumlu bakmıyor diye hiçbir zaman sayın Putin'le münasebetlerimi kesmedim. Şu anda turizm gelirimizin en ciddi potansiyeli Rusya'dan. Ben kalkıp da böyle bir işbirliğimizin olduğu ülkeyi nasıl dışlarım?"

"AK Parti ülkesine ve milletine bağlı herkesle ittifak yapar"

"Bay Bay Kemal'in HDP ile ortaklığı HÜDA PAR'ın bizimle birlikte olması kıyas dahi kabul edilemez. HDP terör örgütü PKK ilişkisini reddetmek şöyle dursun her gün selam göndererek aradaki bağını teyid ediyor. HÜDA PAR'ın kendisine atfedilen terör örgütüyle ilişkisiyle herhangi bir emaresi olmadığı gibi kendileri de reddediyor. AK Parti ülkesine ve milletine bağlı herkesle ittifak yapar, yol yürür. Ülkesine ve milletine düşmanlık eden, bölücülük peşinde olan herkese kapımız kapalıdır."

"Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız"

"Deprem bizim öncelikli gündemimiz olmaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, şehirlerimizi ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. 142 bin konut ve köy evinin inşa sürecini başlattık. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. Köy evlerinin bir kısmının teslimatını başlattık. 319 binini 1 yıl içinde tamamlayacağız dedik. Nasıl inşaatlar gün gün başladıysa, teslimler de gün gün gerçekleşecek. En geç Ekim ayıyla birlikte, yüzlerce, belki de binlerce konut teslimini yapacağız."