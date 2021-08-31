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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde de, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun Bin Zayed el-Nahyan ile görüşmüştü. İlişkilerin düzeldiğini söyleyen Erdoğan, "Çok ciddi yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" ifadelerini kullanmıştı.

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