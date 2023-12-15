CHP lideri Özgür Özel'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Özel, 5 yıl öncesini hatırlattı ve "Biz İstanbul'u ona emanet ettik çok iyi baktı. İstanbul'u seven herkesi Ekrem Başkan'a emanet ediyoruz. Yolu açık olsun" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel'e ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel ve İmamoğlu şunları kaydetti:

"İstanbul'u seven herkesi Ekrem Başkan'a emanet ediyoruz"

Özgür Özel, "5 yıl önce bu binaya devir teslim nöbeti için gelmiştik. Güçlükle alınan mazbatadan sonra ben buranın balkonunda Ekrem başkanının o kalabalığın içinde yaklaşımını izlerken gözyaşlarımı tutamamıştım. O günden bu güne kendisine verilen her bir desteği hak eden bir çalışkanlık ve başarı öyküsüyle karşımızda. Biz İstanbul'u ona emanet ettik çok iyi baktı. İstanbul'u seven herkesi Ekrem Başkan'a emanet ediyoruz. Yolu açık olsun" dedi.

"31 Mart 2024 tarihi itibarıyla birlikte..."

Ekrem İmamoğlu ise "31 Mart 2024 tarihi itibarıyla birlikte 2019 İstanbul İttifakı'nın daha güçlü bir şekilde bir sonraki 5 yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni projeler üretme kararlılığımızı ortaya koyacağız. Yolumuz açık olsun, hepimize başarılar" sözlerini kullandı.